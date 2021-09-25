Том Круз розійшовся з партнеркою по фільму

Голлівудський актор Том Круз вирішив розірвати стосунки з актрисою Хейлі Етвелл, з якою вони разом знімаються в сьомій частині стрічки "Місія нездійсненна".﻿ Зірки розійшлися після року побачень, повідомляє УНИАН.

Видання стверджує, що 59-річний Круз і 39-річна Етвелл хочуть зберегти дружні стосунки після розставання.

"Це був дуже напружений період спільних зйомок. Вони дійсно добре ладнали, але в міру того, як останній фільм підходив до кінця, вони вирішили повернутися до дружби" , - повідомило джерело видання.

Том Круз і Хейлі Етвелл на зйомках фільму "Місія нездійсненна" / фото REUTERS

Також повідомляється, що у обох графік зйомок дуже щільний, і у Круза є багато інших зобов'язань.

"Місія нездійсненна 7": що відомо

"Місія нездійсненна 7" - це майбутній американський пригодницький бойовик, режисером і сценаристом якого виступає Крістофер Маккуоррі. Головну роль зіграє Том Круз. Також до акторського складу приєдналися Вінг Реймс, Генрі Черні, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі, Анджела Бассетт і Фредерік Шмідт та інші.

Компанія Paramount Pictures випустить фільм в прокат 30 вересня 2022 року, а через 45 днів - на Paramount+.

Сюжет. Найдосвідченішому і цінному агенту ЦРУ Ітану Ханту цього разу доведеться зіткнутися з непереборною загрозою, в особі лиходія найвищого рівня, з яким Ітану ще не доводилося зустрічатися.