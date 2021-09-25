У столиці Сомалі стався вибух, є загиблі

Вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався на КПП біля президентського палацу в Сомалі, загинули вісім людей, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми підтверджуємо, що вісім осіб, більшість із них мирні громадяни, загинули, і сім дістали поранень під час вибуху автомобіля" , - заявив представник поліції Ахмед Муді.

За словами очевидців, вибух стався в момент, коли поліція на КПП зупинила автомобіль для рядової перевірки.

Відповідальність за вибух взяли бойовики терористичного угруповання "Аш-Шабаб", за їхніми словами, атака була спрямована на КПП при президентському палаці. Угруповання має зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда".