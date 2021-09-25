Німецькі урядовці тиснуть на Україну через сумнівний борг – Der Spiegel

У Нацбанку України не бачать підстав для виплати десятків мільйонів євро мюнхенській фірмі, яка через німецьких урядовців тисне на українську владу з вимогою повернути сумнівний борг часів 90-х – нібито за постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens, повідомляє Украинская правда.

Про це йдеться в розслідуванні німецького видання Der Spiegel, у підготовці якого брали участь журналісти програми "Схеми".

За даними Der Spiegel, німецькі урядовці з 2018 року вимагали від України на користь компанії Varex від 40 мільйонів євро – нібито за постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens згідно з підписаним ще у 1991-му році контрактом.

Серед цих урядовців – федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини, два державні секретарі парламенту в його міністерстві та два депутати Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (один колишній).

"Федеральний міністр економіки Петер Альтмаєр написав термінові листи до Києва щодо Varex, а його міністерство направило офіційну "делегацію" в Україну під керівництвом депутата Бундестагу від ХДС. Державний секретар парламенту Альтмаєра Томас Барайс – також від ХДС – чинив тиск на президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції з безпеки" , – йдеться у розслідуванні Der Spiegel.

Німецька компанія Varex стверджує, що заборгованість українського уряду, яка, за підрахунками самої фірми, з відсотками вже сягнула одного мільярда євро, "забезпечується" гарантійним листом, виданим Національним банком України у 1991 році.

Varex зверталась до НБУ, водночас, за інформацією Der Spiegel, у 2017-му році тодішня керівниця установи Валерія Гонтарева надіслала компанії лист у відповідь, в якому йшлося, що "гарантія" від 1991 року не є прийнятною. За її словами, у документі відсутні суми, строк дії, згадка про саму компанію Varex та, відповідно, зобов’язання Нацбанку перед нею.

Нинішнє керівництво НБУ у відповідь на запит "Схем" підтвердило цю думку: "Надана копія документа з назвою "гарантія" не є банківською гарантією відповідно до законодавства України та не може бути підставою для сплати коштів Національним банком України".

Varex залишила без відповіді питання про невідповідності в документі. Адвокат Майкл Філіппі повідомив Der Spiegel, що копії всіх відповідних документів були надані Міністерству економіки. Оригінали, включаючи державну гарантію, зберігаються "в безпечному місці".

Міністерство економіки Німеччини також не відповіло на питання щодо змісту вищезгаданого документа. Представник відомства лише заявив, що за цією справою "слідкували з 1990-х років" і "з того часу були неодноразові звернення до урядовців України".

Видання також пише, що Varex "був активним у схильному до корупції бізнесі медичних технологій". Компанія, мовиться в розслідуванні, справді має сумнівне минуле: у 90-х вона потрапила в Україні в гучний корупційний скандал – із викупом частки спільного українсько-німецького підприємства "Донкавамет". Компанія Varex вже давно підозрюється в тому, що вона платила українським політикам, хоча у фірмі всі звинувачення спростовують.

"Схеми" звернулися до Офісу президента України з проханням підтвердити, чи справді мали місце згадані у розслідуванні Der Spiegel факти тиску німецької сторони з вимогою компанії з сумнівною репутацією та корупційним минулим повернути старий борг. Відповіді поки немає.