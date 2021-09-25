В Україні подорожчає свинина: як зміниться вартість

В Україні ціна закупівлі свиней забійних кондицій наразі становить 47,5-49,5 грн/кг. При цьому вже на наступному тижні вартість може вирости до 48-50 грн/кг. Крім того, виросли ціни і на інші види м'яса, повідомляє Обозреватель.

Це пов'язано з плановим ходом продажу протягом тижня і зменшенням обсягів пропозиції від декількох великих гравців ринку. Про це пише прес-служба Асоціації "Свинарі України".

Як кажуть представники м'ясопереробної галузі, рівень закупівельних цін в більшості випадків залишиться незмінним. При цьому окремі заготівельники заявляють, що хоча середня забійна маса свиней зросла з літа до стандартних кондицій.

Однак пропозиція м'яса свиней поки не відчула сезонного зростання. М'ясопереробники вказують також на подорожчання інших видів м'яса.

Варто відзначити, що в 2021-му рекордно зросли ціни на добрива. Це може привести до подорожчання продуктів харчування у всьому світі. Вартість деяких синтетичних поживних речовин досягла найвищого рівня з часів фінансової кризи, що може означати більш слабкі врожаї і подорожчання продуктів вже в 2022 році.