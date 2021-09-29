Чому жінки у віці не соромляться свого тіла

Одного разу читачі видання The Village звернули увагу на цікавий факт. Вони помітили, що жінки у віці менше соромляться в роздягальнях. Якщо молоді дівчата з хорошими зовнішніми даними зазвичай сором'язливо ховаються за дверцями, а в парильні кутаються в рушник, а іноді і зовсім залишаються вдома, тому що незадоволені своїм тілом, то старше покоління відчуває себе більш розкуто, повідомляє Обозреватель.

Насолоджуються водою в басейні, гарячим повітрям в сауні, і, здається, зовсім не думають про те, як їх можуть оцінити оточуючі. Чому так?

- Жіноча розкутість, впевненість у своєму тілі не залежить безпосередньо від віку, ваги, підтягнутости фігури та стану м'язів. На неї не впливає тургор шкіри та кількість зморшок. Просто є певна межа, до якої до жіночого тіла пред'являється безліч вимог. Поки жінка перебуває в репродуктивному віці, скажімо так, з неї не злізуть. В інформаційному полі нескінченно порівнюють з ідеалом її живіт, ноги, груди, гомілки. Кожну частину її тіла. При цьому у жінки ще немає досвіду і сил протистояти стереотипам.

- Якщо жінка освоює цю навичку, то з віком вона стає задоволена своїм тілом в більшій мірі, ніж в юності. Якщо немає, то переживає через вікових змін і соромиться недоліків все більше і більше з кожним роком. Але є той вододіл, який вирівнює всіх. Вийшовши з репродуктивного віку, скажімо так, жінка ніби отримує друге дихання в сприйнятті себе.

- Тіло, яке ще недавно мало відповідати, підкорювати, залучати тепер взагалі нічого не повинно, і жінка нічого не винна. І може займатися своїми справами, спілкуватися, дружити. Я звернула увагу, що жіноча дружба, відсунута на другий план турботами про сім'ю та дітей, часто виходить на перший план. Вони такі милі, ці дамочки, що бігають зграйками в басейн або на осінню алею, на виставку або в театр. Вони щебечуть, веселяться, обговорюють щось ... Чимось схожі на дівчаток-підлітків в тому віці, коли дружба для них найголовніше.

Знаєте, до них як ніби повертається щось, до цих жінок. Якась легкість чи, відсутність зобов'язань. Адже все своє доросле життя ми, по-суті, обвішані зобов'язаннями. Ми повинні дітям, повинні батькам, повинні тримати себе в тонусі, щось доводити, кудись бігти. А літні жінки вже нічого нікому не повинні.

І красивими вони не повинні бути теж. З чим їм себе порівнювати, з моделями в інстаграме? Вони вже давним-давно в іншій лізі.

Тіло потрібно їм не для того, щоб викликати ажіотаж чоловіків і заздрість жінок. Воно потрібне для того, щоб насолоджуватися водою і сонцем, паром і жаром, щоб гуляти, вдихати, базікати, дружити ... Вони молодці, ці жінки старшого віку. Вони спіткали важливу істину у своєму житті, і стали вільніше.