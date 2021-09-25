"Починати будемо ні з бізнесу": глава БЕБ розповів про плани

"Починати будемо ні з бізнесу": глава БЕБ розповів про плани
Фото: Wikipedia

Новостворене Бюро економічної безпеки почне свою роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття, і лише потім почнуться візити до бізнесу, повідомляє Украина 24.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" директор БЕБ Вадим Мельник.

"Як буде працювати Бюро економічної безпеки? Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків. Виявлення та подолання "схематозу", далі - корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми... І тільки в третю чергу ми йдемо до бізнесу і говоримо - ви внаслідок використання схеми ухилилися, будь ласка, сплатіть податки, або самостійно, закон це дозволяє, або шляхом податкових перевірок", - розповів Мельник.

Нагадаємо, в січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачав створення в Україні принципово нового правоохоронного органу – Бюро економічної безпеки (БЕБ). За задумом авторів документа, орган має стати єдиним, який розслідуватиме злочини, пов'язані з економікою.

На формуванні нового органу наполягали міжнародні кредитори України, зокрема МВФ.

Уряд створив БЕБ 12 травня як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном. У серпні директором БЕБ був призначений голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Старт діяльності БЕБ запланований на 25 листопада. Наступного дня після цього Державна фіскальна служба має припинити своє існування.

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