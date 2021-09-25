Журналісти дізналися, як отримати Windows 11 безкоштовно

Став відомий спосіб безкоштовного отримання операційної системи Windows 11, повідомляє УНИАН.

У числі перших її можна отримати через програму Release Preview, пише видання The Verge.

Повідомляється, що компанія Microsoft випустила релізну версію Windows 11 для користувачів програми Release Preview. Ті, хто хоче встановити ОС на свій комп'ютер можуть отримати її в першу чергу і раніше офіційного релізу.

Як отримати Windows 11

Потрібно зайти на сайт Microsoft і зареєструватися в програмі попередньої оцінки Release Preview.

Потрібно зайти в Налаштування системи і прив'язати свій аккаунт до профілю учасника названої програми тестування.

Необхідно прийняти угоду користувача компанії і перезавантажити комп'ютер.

Після перезавантаження необхідно повернутися в Налаштування і переконатися, що в розділі з оновленнями з'явився банер, що пропонує поставити Windows 11.

Windows 11: що про неї відомо

Нагадаємо, що Microsoft призначила дату виходу нової операційної системи Windows 11 на 5 жовтня.

Windows 11 буде доступна через безкоштовне оновлення на відповідних комп'ютерах (ПК) з Windows 10. Крім того, деякі моделі ПК надійдуть у продаж вже з передвстановленою новою операційною системою Windows 11.

Як повідомляється в блозі Microsoft, Windows 11 дозволить підвищити продуктивність пристроїв і ефективність роботи з додатками.

Також в компанії повідомили, що безкоштовне оновлення до Windows 11 буде відбуватися поетапно. Зокрема, процес безкоштовного оновлення до Windows 11 почнеться 5 жовтня і буде проходити в кілька етапів для підвищення якості.