Венедиктова пояснила, чому затягнулася справа Ан-26

Захист колишнього командувача Повітряними силами ЗСУ Сергія Дроздова затягує передачу до суду справи про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області, повідомляє Кореспондент.

Про це в суботу, 25 вересня, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook в річницю трагедії.

За її словами, слідство надало сторонам справи доступ до матеріалів ще 5 травня і в даний час потерпілі та їхні представники, а також четверо підозрюваних зі своїми захисниками вже ознайомилися з ними. Ще один фігурант і його захисник на завершальному етапі ознайомлення.

"Разом з тим, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил, ні разу в ДБР не з'явився і не ознайомився з матеріалами досудового розслідування" , - заявила генпрокурор.

За словами Венедиктової, адвокати Сергія Дроздова "затягують розгляд" клопотання слідчого про встановлення терміну для ознайомлення з матеріалами, заявляючи численні клопотання і відводи судді.

"Тому це клопотання не розглянуто вже протягом більше, як пів місяця. 20 вересня суддя залишив без задоволення скаргу захисника екскомандувача ВПС на повідомлення про підозру. Тому тільки через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлено до суду" , - додала вона.

Нагадаємо, літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва увечері 25 вересня. Він здійснював навчальний політ, в результаті якого загинули 26 осіб. Вижив тільки один курсант.

У ДБР заявили, що причиною авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом була сукупність помилок командира при відсутності контролю з боку керівництва управління польотами.