Більшість німців заявили, що не сумуватимуть за Меркель
Трохи більш ніж половина німців заявили, що не сумуватимуть за Ангелою Меркель на посаді канцлера, повідомляє Українська правда.
Про це свідчать результати опитування інституту Civey.
Так, 52% опитаних заявили, що не сумуватимуть за канцлеркою.
Ще 38% респондентів кажуть, що їм бракуватиме Ангели Меркель на посту канцлера.
Решта учасників опитування не визначилися з відповіддю.
Як відомо, в неділю у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу.
Ангела Меркель після виборів і формування нової коаліції піде з посади канцлера після 16 років керівництва німецьким урядом.
За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункту.