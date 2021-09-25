У Білому домі провели "Саміт четвірки"

У США 24 вересня відбувся саміт учасників чотиристороннього діалогу з безпеки ㅡ "Саміт четвірки" (Quad summit) ㅡ за участю лідерів Індії, Австралії та Японії, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, де оприлюднили спільну заяву лідерів чотирьох країн.

Так, президент США Джо Байден приймав у себе прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Сугу.

It was an honor to host the Prime Ministers of Australia, India, and Japan this afternoon for the first-ever in-person Quad Leaders Summit. We share a common vision for the future, and we’re coming together to meet the key challenges of the 21st century. pic.twitter.com/OQYRvzkqeQ — President Biden (@POTUS) September 24, 2021

Їхня зустріч тривала близько двох годин. Приводом для саміту лідери країн назвали можливість переорієнтувати себе та світ на Індо-Тихоокеанський регіон, де наразі загострюється політичне протистояння.

Зокрема, у спільній заяві лідери країн вказали, що "взяли на себе зобов’язання сприяти вільному, відкритому, заснованому на правилах порядку, що вкорінюється в міжнародному праві для зміцнення безпеки та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами".

Some glimpses of the QUAD Summit ⬇️ pic.twitter.com/xfhddHLp1S — Arindam Bagchi (@MEAIndia) September 24, 2021

Лідери "Четвірки" заявили про підтримку верховенства права, свободи судноплавства та перельотів, мирного вирішення спорів, демократичні цінності та територіальну цілісність держав.