Анастасія Приходько розповіла про серйозну хворобу сина

Анастасія Приходько розповіла про серйозну хворобу сина

Співачка Анастасія Приходько розповіла шанувальникам про те, що її молодший син Лука, якому якраз виповнилося шість місяців, досить серйозно захворів, повідомляє РБК-Украина.

Зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео з малюком і побажала йому скоріше одужувати.

На відео Анастасія нахилилася над лежачим синочком і ніжно цілує його, а той тримає її ручками за щоки. Артистка зазначила, що брат і сестра дуже люблять молодшенького Луку. Нагадаємо, що у неї ще є 11-річна дочка Нана і 6-річний син Гордій.

"Нашому малюкові вже півроку! Для нашої сім'ї це так багато значить! Твої брат і сестричка так тебе люблять, що встигають скучити за ніч! Кожен день вони в першу чергу заглядають до тебе, щоб сказати доброго ранку, цілувати і обіймати тебе" - зворушливо написала виконавиця.

Однак зараз малюк хворіє бронхітом і Приходько побажала йому скоріше бути здоровим.

"Тільки, будь ласка, будь здоровий! Тому що цей бронхіт, будь він недобрий. Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів. Але, ми зробимо все можливе, щоб швидше тебе вилікувати!" - поділилася співачка.
Переглянути цю публікацію в Instagram

Публікація від Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Підписники засипали Анастасію і маленького Луку побажаннями здоров'я в коментарях, а також привітаннями з міні-ювілеєм.

  • Якнайшвидшого одужання малюкові Луці!
  • Нехай буде здоровий ваш малюк і вся ваша сім'я. Ви дуже глибока і красива людина!!! Будьте щасливі
  • Вітаю, нехай ніякі болячки до вас не чіпляються більше
  • Миле фото. Анастасія, будьте щасливі! Ви щира і талановита. У одного з Ваших діток - моє улюблене чоловіче ім'я Гордій
  • Вітаємо, дорога Настуся, Вашу сім'ю з таким прекрасним днем
  • Якнайшвидшого одужання сонечку
  • ... дивилась би цілу вічність на таку ніжність!!!
  • Вітаю! Швидкого одруження Лукі! Міцного здоров'я всієї вашої сім'ї! Щастя, кохання, радості, миру та добра!
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics