Росія не відводить війська після навчань з Білоруссю

Командування Збройних сил України не фіксує масового повернення російських військ в місця постійної дислокації після навчань з Білоруссю "Захід-2021", в яких взяли участь 200 тисяч солдатів РФ, повідомляє Сегодня.

Про це "Радіо свобода" заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Він розповів, що попри те, що спільні навчання Росії і Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися на місце своєї постійної дислокації.

Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття ("Заходу-2021" – ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації, — зазначив Залужний.

Він підкреслив, що ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. Кожна така група налічує близько тисячі людей.

Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону, — додав він.

Крім цього, Залужний сказав, що є військові, які поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксуються, "але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо".

Що відомо про навчання "Захід-2021"