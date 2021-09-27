Стала відома дата прем'єри грандіозного шоу "Маска"

Телеканал "Україна" назвав дату виходу грандіозного шоу "Маска'" – прем'єра відбудеться 23 жовтня о 21:00. Організатори повідомляють, що другий сезон буде ще більш вражаючим та інтригуючим, повідомляє Обозреватель.

Глядачі побачать 20 абсолютно нових героїв, при тому, що склад жюрі залишився незмінним. Після успіху першого сезону організатори отримали величезну кількість заявок від селебрітіс на участь в шоу (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами директора департаменту розважальних програм телеканалу Анатолія Сябра, головними критеріями для потрапляння були вміння перевтілюватися в інших персонажів і змінювати тембр голосу, щоб ввести суддів в оману.

Фея - учасниця шоу "Маска". Джерело: Пресслужба каналу "Україна"

Відомо, що учасники під час відбору виконали близько 30 пісень різних жанрів та різними мовами, щоб показати свої навички. Організатори повідомляють, що найлегше було працювати з непрофесійними виконавцями, так як їх лише потрібно було навчити співати. В той час, як професіоналів, навпаки – перевчити і змінити їх власну манеру виконання. За умовами шоу, 40% учасників були досвідченими співаками, а 60% – артистами з народу.

Учасник шоу, якого пов'язують з Поляковою і Кароль. Джерело: Пресслужба каналу "Україна"

Режисери проєкту Констянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман розкрили секрети грандіозних номерів. За їх словами, окремі номери настільки складні, що учасникам складно навіть рухатись на сцені, а в деяких постановках вони самі прийматимуть участь.

Новий учасник шоу - Робот. Джерело: Пресслужба каналу "Україна"

Ведучий шоу Володимир Остапчук. Джерело: Пресслужба каналу "Україна"

Крім старого складу суддів, – Насті Каменських, Ольга Полякової, Андрія Данилка та Dzidzio, незмінним залишиться і ведучий – Володимир Остапчук.