Залужний розповів про оновлення озброєння

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що 50% танків уже модернізовані, повідомляє УНИАН.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів, зокрема, про плани з модернізації радянського озброєння, яке зараз є у Збройних сил України.

"Це буде залежати від того, наскільки держава буде спроможна забезпечити наші потреби. Потреба в такому дійсно є. Дійсно є! Необхідно там і танки міняти, і вертольоти" , – сказав він.

Для прикладу Залужний згадав вертольоти Мі-8МСБ: "Від цього вертольоту від радянських часів залишився тільки хіба що один фюзеляж, все решта виробляється на території України".

"Так, на сьогодні ми не можемо на 100% забезпечити модернізацію тих самих танків, але на сьогодні 50% від них – це вже модернізовані. Знову ж таки від радянського танка там залишився тільки корпус" , – розповів командувач.

Він додав, що оновлення озброєння відбуватиметься в міру того, як у держави з’являтимуться на це кошти, але вже зараз "робота йде".