У Китаї заговорили про ядерний удар по США

Китайський дипломат вважає, що Пекін повинен відмовитися від політики "невикористання ядерного удару першим", повідомляє Кореспондент.

Колишній китайський посол в ООН Ша Цзукан заявив, що Пекін повинен бути готовий першим завдати ядерного удару на тлі зростання присутності США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомила британська газета Daily Mail .

Ша Цзукан підкреслив, що Пекін повинен відмовитися від політики "невикористання ядерного удару першим", щоб дати відсіч формується новим альянсів в АТР.

Крім того, дипломат зазначив, що поточна політика КНР, яка діє з 1960-х років, дала Пекіну "моральну перевагу", проте вона неприйнятна до тих пір, поки США і Китай не домовляться про те, що жодна зі сторін не завдасть ядерного удар першим.

Як зазначає газета, відповідну заяву Ша Цзукан зробив на тому ж тижні, коли США Великобританія і Австралія оголосили про створення нового союзу AUKUS.

Як відомо, Австралія, Великобританія і США 16 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки - AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких стануть до ладу в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Таке рішення викликало великий скандал в Європі, оскільки Австралія розірвала контракт з Францією на будівництво підводних човнів.