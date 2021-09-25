Укртелеком з 1 жовтня підвищує вартість зв'язку

Найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" попередив своїх клієнтів про підвищення абонентської плати за користування послугою телефонії з 1 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Як розповіли в прес-службі компанії, зміна вартості пакетних послуг стосується тільки тих абонентів домашньої телефонії, які віддають перевагу використанню пакету з включеними хвилинами для дзвінків на номери мобільних операторів і міжміські дзвінки.

"Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн в місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для якого існують економічне і ринкове обґрунтування", - відзначили нам в " Укртелекомі ".

Так, наприклад, абонентам тарифного плану "Домашній Безлімітний" пропонується 500 додаткових хвилин всього за 8 копійок за хвилину. "В цілому ж з жовтня з пакетом" Домашній Безлімітний "тепер можна спілкуватися з мобільними абонентами 1000 хвилин, 1000 хвилин по країні", - додали в компанії.

Вартість пакетних пропозицій становитиме від 164 до 189 грн на місяць, в залежності від обраної пропозиції.

Для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану не змінюється.