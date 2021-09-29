Виразкова хвороба: як виявити та лікувати

Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки (у народі її називають просто – "виразка") – це найпоширеніше захворювання травного тракту, на виникнення якого впливає безліч факторів. Виразка проявляється сильним болем "під ложечкою" (в епігастральній ділянці), проте у деяких випадках хвороба може й не мати характерних симптомів, повідомляє 24 Канал.

Як запідозрити, що слизова вашого шлунка та/або дванадцятипалої кишки – ушкоджені? Як діагностують і лікують це захворювання? Спробуймо відповісти на ці питання у цій статті.

Що таке виразка

Це – ніщо інше, як відсутність слизової у тій чи іншій ділянці шлунково-кишкового тракту, що є наслідком надмірного виділення кислого шлункового соку, яка фактично "випалює" слизову. Такий дефект з часом може призвести до запалення і навіть некрозу.

Виразки найчастіше розташовуються у цибулинах дванадцятипалої кишки або шлунку. Рідше – у нижньому відділі стравоходу та нижньому вигині дванадцятипалої кишки. Але загалом можуть з'являтися скрізь, куди тільки здатні потрапити кислі соки.

Виразкова хвороба: наскільки часто зустрічається

Це – захворювання, яке гастроентерологи діагностують, мабуть, найчастіше. Зазвичай – в осіб, старших 50 років. Хоча трапляється, що виявляють навіть у дітей (переважно у батьків-курців).

За підрахунками вчених, виразка вражає 5 – 10% населення, проте в останні роки спостерігається деяке зниження рівня захворюваності. Чому? Читайте далі.

Які причини появи цього захворювання

До основних причин належать:

запалення слизової оболонки шлунка (гастрит), викликаний бактерією Helicobacter pylori (це – ще одна причина, чому варто регулярно мити руки з милом);

генетична схильність;

тривалий прийом протизапальних, жарознижуючих і знеболюючих препаратів (нестероїдних протизапальних), наприклад, аспірину;

надмірне вживання алкоголю;

куріння;

стреси;

нездорове харчування;

синдром Золлінгера-Еллісона, який характеризується надмірною секрецією гормону гастрину.

У 2005 році двоє австралійських учених були удостоєні Нобелівської премії з медицини за прорив у лікуванні виразкової хвороби шлунка. 23 роки перед тим ці ж науковці відкрили бактерію Helicobacter pylori, яка викликає гастрит, а згодом – призводить до появи виразок на запаленій слизовій. Раніше лікарі вважали, що виразкова хвороба є наслідком постійних стресів і нездорового способу життя.

Медики припускають, що ця бактерія "населяє" шлунки… 50% населення планети, але значна частина інфікованих не виявляє жодних ознак захворювання і лише у невеликої частини розвивається справжня виразкова хвороба. А деякі дослідники насмілюються навіть стверджувати, що ця бацила захищає… від розсіяного склерозу (Kermode et al., 2015)!

Інфікуватися нею просто – достатньо поїсти з посуду хворого (скористатися його ложкою чи виделкою, якщо вона добре не помита) або поцілувавшись із ним. Чи розвинеться хвороба, багато у чому залежить від захисних здатностей слизової шлунка та рівня рН шлункових соків.

Приблизно у 20% випадків лікарі мають справу з "ідіопатичними виразками". Це ті, які не викликані інфікуванням бактерією Helicobacter pylori чи прийомом нестероїдних протизапальних засобів (Charpignon et al., 2013). Ймовірною причиною є порушення балансу факторів, які впливають на цілісність слизової оболонки шлунка, що може включати стрес, вірусні інфекції і прийом нестероїдних препаратів.

Симптоми виразки

На початках виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки може мати безсимптомний перебіг. Але у міру збільшення виразок, пацієнти можуть скаржитися на:

регулярну появу пекучого, тиснучого болю, який посилюється натще і полегшується після прийому їжі (але може повертатися уже навіть через кількадесят хвилин після трапези), рясного пиття (рідина розводить шлункові соки) або ліків, які нейтралізують дію соляної кислоти. Такий біль може турбувати людину тижнями, місяцями і навіть роками, проте він не є єдиним діагностичним критерієм;

"підсмоктування" в області шлунка (переважно зранку);

печію;

порушення травлення;

нудоту і блювоту;

закрепи;

втому;

втрату ваги й апетиту;

відрижку і метеоризм.

В окремих випадках у ході оперативного втручання ділянки з виразками видаляють, підтягнувши на їх місце здорові тканини. Часом доводиться перерізати нерв, який контролює продукцію шлункового соку.

Як діагностують захворювання

Ключовим дослідженням, яке проводиться з метою діагностики виразки є ендоскопічне дослідження, тобто стандартна гастроскопія. Через рот пацієнта лікар вводить спеціальний прилад. Пройшовши ним через стравохід, ендоскопіст може дістатися шлунку й оглянути слизову цього органу.

Завдяки проведеній гастроскопії фахівець може підтвердити наявність цієї хвороби у пацієнта, а також додатково виявити наявність бактерії Helicobacter pylori (за допомогою уреазного тесту або бакпосіву) і взяти зразки тканин для подальшого проведення гістопатологічного дослідження, аби виключити наявність ракових захворювань.

Як лікують це захворювання

На сьогодні основним методом лікування виразки шлунка й дванадцятипалої кишки в інфікованих Helicobacter pylori пацієнтів є ерадикація (знищення) збудника за допомогою багатоетапної антибіотикотерапії. Також хворому призначають препарати, які зменшують секрецію шлункової кислоти – інгібітори протонної помпи, такі як омепразол, пантапразол, езомепразол або лансопразол.

Симптоматичне лікування полягає у прийнятті лікарських засобів, які нейтралізують дію шлункового соку. Це – різні комбінації кальцію, алюмінію, магнію та альгінової кислоти або ж блокатори Н2-рецепторів гістаміну (ранітидин, фамотидин). Проте їх сьогодні застосовують дещо рідше.

Пам'ятайте, що всі ліки слід застосовувати відповідно до рекомендацій особистого лікаря.

Пацієнтам з виразковою хворобою важливо дотримуватися кількох правил:

приймайте медикаменти, які призначив вам лікар і дотримуйтеся дієти, яку він вам рекомендував;

не пропускайте прийомів їжі;

надавайте перевагу продуктам, які легко засвоюються;

уникайте їжі, яка викликає дискомфортні відчуття;

відмовтеся від куріння та вживання алкоголю;

уникайте прийому нестероїдних протизапальних засобів.

Дотримання відповідної дієти є важливим не лише для профілактики цього захворювання, а й полегшення її перебігу.

Передусім рекомендується виключити з меню такі потенційно шкідливі речовини як алкоголь і кофеїн у вигляді міцної кави та чаю. Водночас слід збільшити споживання овочів та фруктів, збагачених антиоксидантами, які володіють протизапальними властивостями, пригнічують секрецію шлункового соку і активно захищають епітеліальні клітини слизової оболонки. Результати деяких наукових досліджень дозволяють стверджувати, що дієту з великою кількістю овочів та фруктів можна вважати навіть формою лікування виразки (Harsha et al., 2017).

Бажано споживати якомога більше продуктів, збагачених клітковиною, вітаміном С, цинком і селеном, у тому числі устриці, бразильський горіх і деякі види риби, як-от тунець або палтус. Багатообіцяючим потенціалом володіють також продукти з вмістом пробіотиків, такі як йогурт, кефір, квашена капуста і кімчі (корейський варіант нашої квашеної капусти, але більш гострий). Вчені довели, що бактерії Lactobacillus salivarus та L. Johnsonii успішно борються з H. pylori у шлунку (Khoder et al., 2016).

Якими ускладненнями загрожує хвороба

Нелікована виразка має тенденцію до постійного прогресування, що означає не тільки посилення симптомів, а й можливі ускладнення для здоров'я. Життю загрожує рідко, але при запущеній формі може призводити до перфорації, коли у стінці шлунка чи тонкої кишки утворюється отвір, через який шлунковий сік може просочуватися у черевну порожнину. Така ситуація потребує невідкладного хірургічного втручання.

Крім того, виразка шлунка може проникнути глибоко у судини і викликати внутрішню кровотечу.

Також може трапитися, що у результаті прогресування хвороби вихід зі шлунка у дванадцятипалу кишку набрякне, заблокувавши вміст травного тракту. У результаті виникне непрохідність, яка без оперативного втручання може призвести до серйозної інтоксикації організму та навіть смерті хворого!