Білий або житній: який хліб найбезпечніший

Важко уявити українця, який не любить хліб. Тим більше зараз, коли існує так багато видів цього смачного, але не завжди корисного й досить спірного продукту. Згідно з дослідженнями – середньостатистичний українець в середньому з'їдає 97 кг хліба, булочок, макаронних виробів в рік, а в місяць – 8 кг. При цьому думки експертів в цьому плані розходяться, хтось радить все ж їсти хліб, хтось же навпаки – категорично відмовитися, повідомляє Обозреватель.

Дієтологиня Світлана Фус докладно розповіла в своєму пості в Facebook все про хліб, його види, про користь й шкоду, а також про те, як правильно вибрати найкорисніший.

Як приготувати смачний хліб

Експертка заявила, що більшість людей їдять дуже багато хліба, починаючи з сніданку – бутерброд з хлібом, на обід вони будуть їсти навіть з картоплею та макаронами й закінчуючи вечерею – знову хліб з чимось.

Ось так за день набігає 250 – 350 г, а то й більше хлібобулочних виробів та макаронів. Однозначно, варто подумати про альтернативу у вигляді каш, бобових, щоб не перестаратися з кількістю споживаного хліба.

Дієтологиня рекомендує зі всіх видів хліба: пшеничний, житній, цільнозерновий вибирати саме темний цільнозерновий, так як він випікається з борошна цільнозерновий злакових, тому містить більше вітамінів, мінералів та харчових волокон. Його вживання, як й страв з інших цілісних зерен знижує ризик серцевих захворювань, діабету, ожиріння та раку. Експертка радить при покупці такого хліба враховувати, що не кожен темний хліб є цільнозерновим.

Колір не завжди визначає його склад. Давайте також пам'ятати, що багатозерновий хліб – це не те ж саме, що і цільнозерновий.

Що стосується білого хліба Фус відзначила, що на жаль користь такого продукту лише в тому, що він є джерелом швидких таа дешевих калорій. Також дієтологиня додала, що білий хліб випікається з високосортного білого пшеничного борошна, позбавленого цінних поживних речовин.﻿ Він містить мало клітковини, тому не дає тривалого відчуття ситості. Фус радить їсти хліб, але це повинен бути – цільнозерновий й не більше 100 г в день.