Свято 26 вересня: заборони, традиції та прикмети
26 вересня 2021 року за православною традицією відзначається день святого Корнилія, римського сотника, який творив своєю молитвою чудеса. У народі це свято прийнято називати Корнилів день, Корнилля або Корнилій. Раніше вважалося, що сьогодні потрібно прибрати останні кореневі овочі з городу, повідомляє РБК-Україна.
Традиції 26 вересня
У народі вірили, що Корнилля - відмінний день для проведення ритуалів і обрядів, читання замовлянь на щасливу дорогу. Люди відвідували храм, а по дорозі додому не можна було ні з ким розмовляти.
Із зібраних овочів предки в цей день готували різні страви. В особливій пошані була редька, яка вважалася королевою овочів. Їй приписували чудові властивості природного антибіотика і імуностимулятора.
З овочем обходилися дуже дбайливо, заготовлюючи його в погребі на тривале зберігання.
Цікаво, що якщо дівчині не подобався хлопець, вона не гарбуз йому виносила, а годувала стравою з редьки, щоб відвадити від себе.
Що не можна робити в цей день
- Гуляти весілля і свататися - вважалося, що такий шлюб буде нещасним.
- Ворожити з дзеркалом - це до нещастя.
- Шумно веселитися - інакше будете потім плакати.
- Лаятися, нецензурно висловлюватися, ображатися, конфліктувати, сваритися.
- Переїдати, здійснювати великі покупки.
- Робити щось важливе поодинці.
- Давати в борг або позичати.
Прикмети та повір'я на 26 вересня
- Червоний місяць у небі - погода буде вітряною.
- Дощ сьогодні - урожай буде хорошим.
- Теплий дощ сьогодні - більше таких цього року не буде.
- Якщо дитина в цей день наїсться досхочу страв з ріпи - це зміцнить їй розум.
- Не прибрати до Корнилія урожай з городу - погана прикмета.
Людина, що народилася 26 вересня, вміє втішати добрим словом. Вона проживе довге і цікаве життя, її каменем-оберегом є малахіт.
День ангела сьогодні святкують:
Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан. Обов'язково привітайте їх!
Автор: Світлана Мащенко