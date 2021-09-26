Курс валют НБУ на 26 вересня

Курс валют НБУ на 26 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 26 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 25 вересня, не змінився і склав 26.53 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 31.08 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36.37 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.70 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6.74 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 26 вересня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.527200
EUR Євро 31.084600
RUB Рубль 0.364580
GBP Фунт стерлінгів 36.368 800
CHF Швейцарський франк 28.699800
PLN Польський злотий 6.742200
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