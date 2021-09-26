Вчені пояснили наявність довгих хвостів у динозаврів

Команда вчених у США прийшла до висновку, що наявність довгого хвоста допомагала динозаврам рухатися. Вони пояснили, хвіст економив тваринам до 18 відсотків енергії при пересуванні, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники змоделювали рух тіла динозавра целофізиса (Coelophysis bauri) і з'ясували, що хвіст при русі економив енергію, компенсуючи обертальний момент тіла стародавнього ящера. У своїй роботі вчені використовували модель пересування птиці інамбу чубатий (Eudromia elegans).

Вони створили комп'ютерну модель, у якій використовували повільне (0,39 метра в секунду) і швидке (2,62 метра в секунду) переміщення без використання будь-яких експериментальних даних. З'ясувалося, що максимальна швидкість ящера досягала 6,65 метра в секунду.

Докладний аналіз кінематики моделі показав, що рухи хвоста виявилися тісно пов'язані з рухом задніх кінцівок, компенсуючи виникаючий кутовий момент. Дослідники відзначили, що хвіст виконував у динозаврів важливі динамічні функції, за аналогією людських рук при ходьбі.