"Україна повертає своє" – Зеленський про перемогу Усика

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського боксера Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа. Наш спортсмен став володарем одразу чотирьох чемпіонських поясів в суперважкій вазі, а глава держави зазначив, що "Україна повертає своє", повідомляє Обозреватель.

Відповідний пост з'явився на сторінці українського президента у Facebook. Зеленський висловив свою подяку Усику за вдало проведений бій.

"Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую!" , – написав президент.

Зеленський підкреслив, що українці не сумнівалися в перемозі Усика, не спали пізно вночі, аби на власні очі побачити бій, та не стримували своїх емоцій, слідкуючи за подіями на рингу. Він також наголосив, що це була важка, але від того й цінна перемога.