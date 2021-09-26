Франція поділиться вакциною від COVID-19 з бідними: що пообіцяв Макрон

Франція збирається пожертвувати бідним країнам 120 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Раніше планувалося пожертвувати 60 мільйонів доз, повідомляє УНИАН.

Про це заявив президент Франції Еманнуель Макрон.

"Ми перейдемо з 60 мільйонів до 120 мільйонів запропонованих доз" , – зазначив він.

"Несправедливість полягає в тому, що на інших континентах вакцина ція, очевидно, проводиться дуже пізно. Ми повинні йти швидше" , – вважає президент Франції.