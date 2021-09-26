Франція поділиться вакциною від COVID-19 з бідними: що пообіцяв Макрон
Франція збирається пожертвувати бідним країнам 120 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Раніше планувалося пожертвувати 60 мільйонів доз, повідомляє УНИАН.
Про це заявив президент Франції Еманнуель Макрон.
"Ми перейдемо з 60 мільйонів до 120 мільйонів запропонованих доз", – зазначив він.
"Несправедливість полягає в тому, що на інших континентах вакцинація, очевидно, проводиться дуже пізно. Ми повинні йти швидше", – вважає президент Франції.
Він також додав, що країна має намір співпрацювати з ЮНІСЕФ для допомоги африканським країнам в організації вакцинації. Зокрема, Франція хоче перенаправити 20% спеціального фінансування від Міжнародного валютного фонду на перезапуск економіки африканських країн:
"Якщо всі великі держави зроблять те ж, що і Франція, ми досягнемо 100 мільярдів доларів для Африки".