Як позбутися неприємних запахів вдома: прості способи
Приходиш додому – а там невідь-звідки щось неприємно пахне? На жаль, така халепа може спіткати кожного. Усе це іноді дратує. Та всього цього можна легко позбавитися, повідомляє 24 Канал.
Позбавляємося неприємних запахів
Зіпсованої їжі
Не було світла, вимкнувся холодильник, і квартира наскрізь просякла запахами зіпсованої їжі? Не біда.
- Все зіпсуте викинь, а холодильник натри свіжим лимоном. А потім постав туди склянку з харчовою содою. Ото й усе.
Цибулі
З'їв цибулину, а потім згадав, що сьогодні планував цілуватися (чи на нараду йти, хай їй грець)?
- Прополощи рот теплою водою і пожуй кінзу, селеру або листок петрушки.
Часника
Не відкриємо Америку – спосіб той же, що й із цибулею (пожуй петрушку або інші згадані трави).
- Ну, якщо вже під рукою нічого з того немає – погризи кавові зерна.
Поту
Якщо вже ти пропотів і неприємно пахнеш, не шукай дезодорант (запізно, друже – ним слід скористатися до того, як почнеш пітніти).
- Тож доведеться прийняти душ і переодягнутися.
Диму
Це для ситуацій, коли з усього гардеробу єдиною чистою сорочкою виявилася та, в якій ти їздив на шашлики.
- Що робити? Візьми порохотяг і пройдися ним по одягу!
Фарби
Якщо ти щось фарбував уже тиждень тому, а запах усе ще в кімнаті – не панікуй.
- Постав по кутках кілька тарілок із сіллю – і залишки фарби вивітряться дуже швидко.