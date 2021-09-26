Нафта закінчує зростанням третій тиждень поспіль

Ціни на нафту закріпилися вище $ 77/барр., утримуючись поблизу 3-річного максимуму. Нафтові котирування були підтримані глобальними збоями у видобутку і скороченням комерційних запасів, повідомляє Enkorr.

Перший публічний продаж Китаєм нафти з державних запасів дещо обмежив зростання цін.

Вартість нафти Brent 24 вересня до 17:30 за Києвом склала $ 77,73 (+ 0,62%). Це найвищий рівень з 6 липня, близький до максимуму з жовтня 2018 р. Барель листопадової нафти WTI торгувався по $73,61 (+ 0,42%) - максимум з серпня

Ціни на нафту в останні тижні були підтримані серйозними збоями в Сполучених Штатах. На відновлення виробництва на американському узбережжі Мексиканської затоки після серії штормів і ураганів в деяких випадках можуть знадобитися кілька місяців. При цьому простій галузевих об'єктів, постраждалих від стихії, обернувся різким скороченням видобутку в США і падінням світових запасів.

За словами аналітиків і трейдерів, нафтопереробні підприємства США в пошуках заміни нафти, що видобувається в Мексиканській затоці, звернулися до іракської і канадської нафти.

Ціни на нафту марки Brent можуть досягти $ 80/барр. до кінця вересня через скорочення запасів, зниження видобутку ОПЕК - деякі учасники групи так і не змогли збільшити виробництво - і підвищення попиту на Близькому Сході, запевняють аналітики UBS.