Литва поставить Україні військову амуніцію на €677 тисяч

Литва планує передати Україні військову амуніцію вартістю € 677 тис, повідомляє ТАСС.

"Міністерством оборони [Литви] підготовлений проєкт постанови уряду, згідно з яким Україні безоплатно буде передано 490 бронежилетів і стільки ж балістичних поясів" , - йдеться в повідомленні.

Вартість партії бронежилетів становить €617,8 тис., балістичних поясів - €59,3 тис. Згідно з повідомленням, пропозицію про передачу амуніції підготовлено на основі отриманої від української сторони прохання.

В рамках військового співробітництва з Україною Литва першою з країн НАТО у 2014 році офіційно визнала, що поставила Києву "елементи озброєння", без уточнення, що малося на увазі. Через деякий час українська сторона зазначила, що це була "летальна зброя" радянського виробництва.

У лютому 2019 року Литва передала Україні зняті у себе з озброєння боєприпаси. Українські військові отримали понад 1 млн патронів до автоматів радянського виробництва, які більше не перебувають на озброєнні литовської армії.

Нині співпраця двох країн у сфері оборони здійснюється по лінії навчання литовськими фахівцями українських військовослужбовців.