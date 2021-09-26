Жіночий гороскоп на тиждень з 27 вересня по 3 жовтня

Жіночий гороскоп допоможе представницям прекрасної статі прожити цей тиждень так, як їм хочеться, а не так, як підготувала доля, повідомляє Слова і Фрази.

Жінка-Овен

Овнам прекрасної статі астрологи радять стежити за хорошими прикметами на щастя й удачу. У низці проблем абсолютно точно буде щось приємне, світле і добре. Деяким представницям цього Знака може здатися, що все, що відбувається, вже було з ними раніше. Це буде результатом впливу ретроградного Меркурія. Не потрібно звертати увагу на ці думки.

Жінка-Телець

У Тельців можливі сварки з близькими людьми, в тому числі з коханим чоловіком. Найбільш вірогідні вони в перші пару днів тижня. Тельцям варто трохи втихомирити свій норовливий характер, навчитися терпимості. Це збереже їх жіночу енергетику.

Жінка-Близнюки

Жінкам цього Знака необхідно фокусуватися на фінансовій сфері життя. Настав час позбутися від звичок, які призводять до бідності. Зараз ідеальний момент для того, щоб почати шлях до фінансової та психологічної незалежності. Це час, коли процес саморозвитку буде складний, але дуже ефективний. Потрібно проявляти самостійність і прагнути до гармонії з собою.

Жінка-Рак

Єдине, чим Меркурій та інші планети зашкодять жінкам-Ракам, - спровокують у них зростання ліні й апатії. Займатися справами і роботою просто не захочеться. В любовній сфері нічні світила залишаться без роботи, але це не означає, що можна геть забути про другу половинку і сім'ю. Це ідеальний період для спілкування, налагодження зв'язку, пошуків компромісів і взаємної підтримки.

Жінка-Лев

Поточне розташування планет і зірок вимагає від Левів жіночої статі виправлення минулих помилок і роботи над собою. Жінкам цього Знака зараз строго протипоказано перебувати на самоті. Так у них можуть з'явитися деструктивні думки і сильно зіпсується настрій.

Жінка-Діва

Найголовніше для Дів зараз - правильно вибирати наряди для роботи, відпочинку та любовних пригод. Правильний їх вибір гарантує Дівам підвищення удачі в різних сферах. Через ретроградний Меркурій постраждає їх удача у фінансовій сфері, але настрій залишиться позитивним.

Жінка-Терези

Жінкам цього Знака може раптово стати сумно на початку тижня: це наслідки негативного впливу планет. Потрібно частіше посміхатися, і тоді смуток і негативні емоції підуть геть. Психологи стверджують, що усмішка справді допомагає боротися з нудьгою і підвищує жіночу енергетику. Сила оптимізму подарує Терезам удачу і поверне втрачену впевненість.

Жінка-Скорпіон

Представницям цього Знака астрологи рекомендують сфокусуватися на своєму здоров'ї. Потрібно більше гуляти, займатися фізичними вправами. Це допоможе відчути прилив жіночої енергії і сил. Головне - не надто сильно захоплюватися, щоб не втомитися ще сильніше.

Жінка-Стрілець

Жінок-Стрільців може очікувати зустріч з неприємною людиною, що заразить їх невпевненістю і негативом. У період з 27 вересня по 3 жовтня необхідно якомога менше спілкуватися з незнайомцями, сперечатися і вступати в конфлікти. Не потрібно розпорошувати свої дорогоцінні сили даремно.

Жінка-Козеріг

Жінкам-Козерогам на цьому тижні вдасться почати нове життя. Все в руках цих сильних і незалежних жінок. Вони самі є господинями своєї долі, і для них настав час в цьому переконатися. Необхідно взяти себе в руки і почати рух до успіху і радості прямо зараз.

Жінка-Водолій

У прекрасних Водоліїв починається ідеальний час для роботи, пошуків нових ідей і творчості. Немає часу байдикувати - пора діяти. При цьому краще не просити нікого про підтримку. Жінки цього Знака впораються з усім самі.

Жінка-Риби

Початок тижня для Риб виявиться складним. Астрологи радять жінкам цього Знака займатися проектами, на які вони покладають великі надії. Це вдалий час для спокійних, але амбітних Риб, які хочуть підкорити цей світ. У любові діє схоже правило: якщо хочеться уваги чоловіків, потрібно почати самим проявляти ініціативу.