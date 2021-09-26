Декілька палестинців загинули у зіткненнях з ізраїльськими військовими

Щонайменше п'ятеро палестинців було вбито військовими Ізраїлю під часі збройних зіткнень на західному березі річки Йордан у ніч проти неділі, повідомляє Укрінформ.

Зіткнення відбулися на тлі арештів серед палестинців, які проводили служби безпеки Ізраїлю в п'яти різних місцях на Західному березі. Арешти було спрямовано на осередок угруповання ХАМАС, за яким ізраїльтяни стежили кілька днів і яке, за даними ізраїльської розвідки, готувало атаку на території Ізраїлю.

Глава пресслужби армії оборони Ізраїлю Ран Кохав повідомив, що вбиті були членами ХАМАС. Він також зауважив, що не може сказати з певністю, чи зробить ХАМАС у відповідь на загибель своїх людей ракетні обстріли Ізраїлю.