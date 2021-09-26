Комаровський назвав головні засоби для профілактики COVID-19

Головними засобами для профілактики коронавірусу COVID-19 є провітрювання приміщень та вакцинація, повідомляє УНІАН.

Варто відкривати кватирки там, де це можливо, розповів кандидат медичних наук та педіатр Євген Комаровський.

За його словами, з людьми можна зустрічатися, але лише на свіжому повітрі.

"Все, що ми можемо зараз – вентиляція приміщень та вакцинація. Відкривайте кватирки де тільки можна..." , – порадив медик.

Лікар також висловився щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні. Педіатр вважає, що штам коронавірусу "Дельта" витісняє інші.