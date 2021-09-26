Штурм Капітолію: серед учасників був інформатор ФБР

Серед учасників штурму Капітолію у США перебував інформатор Федерального бюро розслідувань. Він був впроваджений до ультраправого руху Proud Boys, який брав участь у штурмі, повідомляє РБК-Украина.

Повідомляється, що інформатор повідомляв ФБР про те, що відбувається біля будівлі Конгресу. За його словами, представники Proud Boys тільки слідували за прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, оскільки заздалегідь не розробляли план штурму.

За даними NYT, цей інформатор почав співпрацювати з ФБР в липні 2020 року. Він також знайомий з кількома членами proud Boys, в тому числі з тими, кого потім звинуватили в штурмі Капітолію.

Нагадавши, штурм Капітолію стався 6 січня 2021 січня в ході масової акції прихильників Трампа, які були незадоволені підрахунком голосів на користь переможця виборів Джо Байдена.

У день штурму Конгрес мав затвердити результати виборів, протестувальників розганяли за допомогою сльозогінного газу, кийків і вогнепальної зброї. В результаті зіткнень загинули п'ять осіб, в тому числі офіцер поліції.

Автор: Юлія Бойко