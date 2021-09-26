Xiaomi має намір стати лідером світового ринку смартфонів

Співзасновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun; на фотографіях) поділився планами з розвитку напрямку смартфонів. Китайська компанія має намір і далі зміцнювати становище на глобальному ринку, повідомляє 3Dnews.

За оцінками Counterpoint Technology Market Research, у другому кварталі поточного року в світовому масштабі було реалізовано 323,1 млн розумних стільникових апаратів, що на 17% більше в порівнянні з результатом за аналогічний період 2020 го.

фото Reuters

Лідером є південнокорейський гігант Samsung, який контролює близько 18% галузі. Компанія Xiaomi змогла піднятися на друге місце, випередивши Apple: їх частки склали відповідно 16% і 15%.

Відзначається, що в період з квітня по червень включно Xiaomi реалізувала понад 52 млн смартфонів. Вперше за результатами кварталу ця компанія посіла друге місце в рейтингу провідних гравців світового ринку.

фото Reuters

Як тепер заявив пан Цзюнь, Xiaomi має намір вийти в лідери на ринку смартфонів. Причому компанія збирається не просто зайняти перше місце, а й утримувати його тривалий час.

Аналітики кажуть, що результати Xiaomi багато в чому будуть залежати від успіху на ринках за межами рідного Китаю. Крім того, фахівці вказують на необхідність спрощення схеми маркування апаратів компанії.