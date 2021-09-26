Джошуа госпіталізований після бою з Усиком

Колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа було доправлено в лікарню з підозрою на зламану очну ямку після бою з Олександром Усиком. Промоутер британця Едді Хiрн заявив, що Ентоні не міг бачити після дев'ятого раунду, повідомляє Обозреватель.

Джошуа не зміг використати свою перевагу у вазі над колишнім королем важкої ваги Усиком. Українець впродовж усього бою на стадіоні "Тоттенгем Хотспур" раунд за раундів бив британського бійця.

У Джошуа заплив праве око

До 10-ї трихвилинки захоплюючого поєдинку у ЕйДжея під правим оком була величезна гематома. Джошуа швидко вивели з рингу і доправили в госпіталь для обстеження.

"Він відправився в лікарню. Не знаю, зламав він очну ямку, але це виглядало не дуже добре. Він сказав мені, що не може бачити після дев'ятого раунду. Він виглядає так, немов сила покинула його, бак був порожній, і тільки серце утримувало його на ногах в 12-му раунді" , – цитує Хірна The Sun.

Джошуа пропустив багато ударів від Усика

Пізніше Джошуа написав в Instagram: "Зберігайте позитивні думки, навіть якщо світ валиться перед вами! Лондон, я люблю тебе і дякую тобі кожен раз!".

Джошуа звернувся до пiдписників. Джерело: Instagram Джошуа

Колишній британський чемпіон в суперсередній вазі Карл Фроч був експертом поєдинку і сказав, що ушкодження обличчя ЕйДжея виглядало значним, але не серйозним.

Фроч додав, що, на його думку, Джошуа проявив "занадто багато поваги" до Усику, чия швидкість і майстерність на ринзі були ключовими факторами.