Прощай, батарея: яку революцію затіяли вчені

Незабаром світ технологій може кардинально змінитися, повідомляє Деловая столица.

Журналіст The Independent﻿ Ентоні Кабертсон пише про революційну технологію, яка дозволить відмовитися від батарей у гаджетах.

Вчені презентували новаторську систему, яка дозволяє електронним пристроям працювати без батарей "нескінченно".

Комп'ютерні інженери з Північно-Західного університету і Делфтського технологічного університету розробили технологію збору енергії BFree, щоб дозволити пристроям без батарей працювати безперервно, лише періодично подаючи на них енергію.

Ця ж команда минулого року представила перший у світі Game Boy без батареї, який живиться енергією, одержуваною від натискання користувачем кнопок.

Інженери сподіваються, що інноваційна система BFree допоможе скоротити кількість розряджених батарей, які стають електронними відходами на смітниках по всьому світу.

Вона також дозволить любителям і учасникам руху Maker Movement створювати свої власні електронні пристрої без батарейок.

"Сьогодні любителі практично не мають можливості розробляти пристрої без батарей, тому ми хотіли демократизувати нашу платформу" , — сказав керівник дослідження, доцент кафедри електротехніки та комп'ютерної інженерії Північно-Західного університету, який керував дослідженням, Джозі Хестер.

"По всьому інтернету багато питань від виробників про те, як продовжити термін служби батареї пристрою. І це питання є неправильним. Ми хочемо, щоб вони забули про батареї і замість цього думали про більш стабільні способи виробництва енергії".

І щоб пристрій на енергії, що не постійно надходить, працював весь час, наприклад, коли сонце ховається за хмарами і не живить сонячну панель, система BFree просто припиняє обчислення без втрати пам'яті і необхідності проводити безліч операцій перед перезапуском при відновленні живлення.

Ця технологія — частина нової тенденції, відомої як повсюдні обчислення, яка спрямована на те, щоб зробити обчислення доступними в будь-який час і в будь-якому місці за допомогою пристроїв і інтернету речей (IoT).

Дослідження ознаменувало собою значний прогрес у цій галузі, оскільки усуває необхідність в батареях, а також в зарядках і заміні.

"Багато людей вважають, що в IoT буде трильйон пристроїв" , — зазначає Хестер.

"Це означає трильйон розряджених батарей або 100 млн осіб, які кожні кілька хвилин їх змінюють. Це дуже дорого обходиться довкіллю. Але те, що робимо ми, дійсно забезпечить енергією, щоб кожен міг впевнено програмувати пристрої".

Саме дослідження було представлене 22 вересня на конференції UbiComp-2021.