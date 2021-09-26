Як відрізнити хорошу каву від поганої, якщо ви не фахівець

Справжні цінителі кави знають, що не все що гаряче темного кольору і специфічного запаху можна назвати кавою. Дискусії про те, яким же повинен бути якісний напій, сировина для його приготування, комбінація сортів точаться давно, повідомляє РБК-Украина.

Як же визначити, яка перед вами кава, якщо ви не фахівець.

Для кави важливий термін придатності

Експерти кажуть, що при покупці кави слід звертати увагу не так на ціну (існує думка, що чим дорожче тим краще), скільки на терміни.

Якщо на упаковці меленої кави або в зернах, термін придатності чи дата обсмажування не вказані, таку каву краще не брати. Залиште на полиці і каву, термін придатності якої добігає кінця. А якщо на ній немає спеціального клапана дегазації, тим більше відмовтеся від такого напою.

Арабіка або робуста?

Крім дати обсмажування важливо співвідношення арабіки і робусти. Найпопулярнішим є мікс з 80% арабіки, яка дає смак і аромат, і 20% робусти (для міцності і зниження кислинки).

Як визначити неякісне зерно за зовнішнім виглядом?

Експерти кажуть, що неякісне зерно можна легко впізнати за зовнішнім виглядом. Зазвичай це помилки обсмажування - зерна можуть бути обвуглені по зовнішній частині або в "ембріоні" зерна, або ж в зернах є круглі западини, схожі на кратери.

Кислинка не означає, що ви п'єте якісну арабіку

За словами фахівців, кислинка дійсно є однією з характеристик кави. В основному вона властива дорожчій арабіці, але буває, що у кави неприємний кислий смак через те, що зерна недостатньо обсмажені. Причиною також може служити відсутність гігієни - якщо в кавоварці або кавомашині завелася цвіль.

Ось кілька критеріїв оцінки, за якими ви можете визначити погану каву:

Запах. У щойно змеленої і недавно обсмаженої кави буде дуже інтенсивний запах. Якщо ж в ньому відчувається гниль, цвіль, гіркота - це погана кава.

Смак. Професіонали можуть сказати, що смак "багатий", "яскравий" або "гармонійний", але звичайний споживач з нетренованими рецепторами визначить лише "смачно" або "несмачно". Погану каву ви визначите по неприємному горілому або паленому присмаку - явній ознаці дешевих "переобсмажених" зерен.

Післясмак. Хороша кава залишає після себе післясмак у роті з ароматом, що нагадує шоколад і свіжоспечений хліб. Якщо післясмак вам приємний - кава хороша.

Експерти нагадали також про головне правило кавомана: найкраща кава - та, яка подобається тобі самому.