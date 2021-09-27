Любовний гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Ця осінь може принести багато щирих почуттів та щастя багатьох знакам Зодіаку. Хтось зустріне своє кохання, а хтось – зміцнить вже створені стосунки. Яким буде ваше любовне життя цього тижня з 27 вересня по 3 жовтня – читайте у статті, повідомляє 24 Канал.

Новий тиждень принесе для одних пар позитивні емоції, а для інших – нові конфлікти та сварки. Більше про свої стосунки у найближчі дні – читайте у любовному гороскопі на тиждень.

Любовний гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовне життя Овнів цього тижня буде дивувати. Ви отримаєте багато прихильності від партнера та відчуєте особливу атмосферу між вами. Проте вам варто контролювати свої емоції та не створювати конфліктів, щоб не зашкодити стосункам.

Натомість у самотніх Овнів все буде доволі стабільно. Замість того, щоб сумувати через самотність, спробуйте зробити перший крок у знайомстві. Висловіть зацікавленість людям, які вас приваблюють.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Період з 27 вересня по 3 жовтня буде дуже цікавим для любовного життя Тельців. В ці дні між вами панувати чудова атмосфера, і вас чекає сюрприз. Астрологи радять обговорити всі проблеми, це допоможе вашим стосункам. НА вихідних влаштуйте поїздку за місто або романтичний вечір.

А одиноких Тельців чекає приємний сюрприз. Ви ближче познайомитеся з людиною з вашого близького оточення, і, можливо, з вас вийде гарна пара.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень допоможе Близнюкам пережити нещодавній конфлікт і дозволить незабутньо провести час зі своїм партнером. Це будуть чудові дні, які принесуть вам спокій та розслаблення. Але вам варто частіше говорити один одному про свої почуття.

А самотні Близнюки отримають шанс цього тижня знайти нове кохання. Головне – не відхиляти знайомств та не боятися змін.

Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня Раки будуть багато думати про свої стосунки та почуття. Ви можете нервувати через те, що у ваших стосунках надто багато сварок. Спробуйте реагувати на все спокійніше та не вступати у конфлікти зі своїм партнером. Краще підготуйте сюрпризи один одному.

Самотні Раки мають переглянути свої потреби. Якщо ви хочете зустріти нове кохання, то частіше гуляйте з друзями, відвідуйте різні події та фліртуйте з іншими.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Любовне життя Левів буде складатися чудово у найближчі дні. Ваш настрій буде на висоті, а партнер буде приносити вам щирі емоції та пристрасть. Вам варто чекати приємних сюрпризів, оскільки ваш і стосунки будуть сповнені романтики цього тижня. Насолоджуйтеся приємними днями та турботою від партнера.

А самотні Леви цього тижня проведуть кілька днів з людиною зі свого минулого. Але не покладайте великі надії на те, що зможете повернути стосунки з колишнім/колишньою, це того не вартує.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви цього тижня будуть насолоджуватися почуттям коханої людини, і це зблизить вас ще більше і допоможе вирішити всі проблеми. На вихідні заплануйте коротку романтичну подорож та відпочиньте з коханою людиною.

Натомість одиноким Дівам не треба боятися знайомитися з іншими людьми. Цього тижня удача буде на вашому боці, і ви справите гарне враження на протилежну стать.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам у найближчі дні варто чекати більше романтики та сюрпризів від другої половинки. Будьте щирими один з одним та поговоріть про те, що вам не влаштовуйте в стосунках. І не забудьте сказати, як сильно кохаєте один одного.

Самотнім Терезам не треба хвилюватися про особисте життя. В кінці тижня ви отримаєте можливість познайомитись із привабливою людиною, яка зачарує вас.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони можуть у найближчі дні відчути підозру до свого партнера, оскільки помітите його/її дивну поведінку. У цей період ви будете схильні вигадувати собі нові проблеми та ревнувати, і цим можете зіпсувати стосунки. До вихідних спробуйте все вирішити та обговоріть спільні плани на майбутнє.

Самотні Скорпіони дізнаються, що у вас закохана людина з вашого оточення. Можливо, вам варто погодитися на побачення, щоб краще дізнатися один одного.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цього тижня партнери вимагатимуть від Стрільців більше уваги та часу. Не відкладайте відпочинок та влаштуйте поїздку разом. Вам варто обговорити ваші стосунки, щоб вирішити всі непорозуміння. І контролюйте свою злість та негатив.

А самотнім Стрільцям пора зізнатися у коханні одній людині. Не тримайте це в собі і зробіть перші кроки. Адже сміливі люди завжди мають щастя, і вам може пощастити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Любовне життя Козерогів складатиметься дуже добре, і ви матимете цього тижня романтичний настрій. Тому ви отримаєте багато кохання. тепла та пристрасті. І вкотре переконаєте, що біля вас саме “ваша людина” , тож пора почати розмови про спільне майбутнє.

Одиноким Козерогам треба більше виходити з дому, гуляти з друзями та знайомитися з новими людьми. Ви зможете весело провести час і одного дня зустрінете випадково своє кохання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям варто нарешті дослухатися до свого партнера. Ваша половинка чимось занепокоєна, тому перестаньте ігнорувати проблему та вирішіть цю ситуацію. Присвятіть час своїм стосункам і будьте відкритими до коханої людини. Ви зможете все вирішити разом.

А самотні Водолії цього тижня будуть багато фліртувати та знайомитися з новими людьми. Це може змінити ваше життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любовне життя Риб чекає хороший період, і ви зможете стати ще ближчими зі своїм партнером. Щира розмова допоможе вирішити проблеми, які виникають між вами. Тож, влаштуйте “вечір розмов” і скажіть все, про що думаєте. Це допоможе змінити стосунки на краще.

А самотні Риби помітять серед свого оточення людину, яка давно хоче підійти до вас і познайомитися ближче. Дайте їм можливість показати свої наміри, можливо, це вплине на ваше майбутнє.