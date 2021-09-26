У Кремлі пояснили, що заважає проведенню зустрічі Путіна і Зеленського

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але позиція Києва щодо мінських угод є каменем спотикання для організації такої зустрічі, повідомляє РБК-Україна.

"Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут" , - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він уточнив, що цей глухий кут пов'язаний тільки з позицією України.

"Україна не хоче виконувати мінські домовленості, Україна хоче мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами" , - додав він.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися тоді, коли буде погоджено порядок денний, а президенти повинні зрозуміти, про що їм розмовляти на саміті.

Своєю чергою український президент під час поїздки до США заявив, що зустрінеться з Путіним, коли той буде готовий.

Автор: Олександр Мороз