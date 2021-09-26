Прості способи підняти потужність двигуна

Автомобільні експерти розповіли про прості рішення виниклої проблеми, повідомляє Судово-юридична газета.

Багато водіїв зі стажем помічали, що з часом автомобіль, радував живий динамікою, перестає «їхати» - видає провали в тязі і повільніше, ніж раніше, виходить на високі обороти. Автомобільні експерти розповіли про прості рішення виниклої проблеми.

Додайте повітря

Одна з частих причин втрати автомобілем динаміки - забита система впуску.

Якщо машина активно експлуатується на запиленій «пересеченке», або, скажімо, радіатор регулярно «бомбардують» тополиний пух, листя, комахи, бруд і реагенти, то стільники останнього забиваються, і силовий агрегат починає «задихатися» - йому буквально не вистачає повітря.

Як наслідок, блок управління коригує процес приготування суміші, і в камеру згоряння починає надходити менше палива, ніж необхідно для реалізації потенціалу мотора. Відповідно, необхідно прочистити соти радіатора, причому мийка Керхер в даному випадку - не найкращий варіант. Сильний напір води погнеться осередки.

Тому, щоб провести якісну чистку, радіатор доведеться повністю демонтувати, для чого потрібно буде зняти електровентилятор в зборі з кожухом, а також роз'єднати теплообмінники двигуна і кондиціонера. Природно, знятий радіатор двигуна має сенс прочистити не тільки зовні, але і всередині, а заодно замінити і охолоджуючу рідину.

Підвищіть октанове число

З огляду на зростання цін на паливо багато власників ллють в баки паливо, яке дешевше. При цьому більшість таких «економів» орієнтується на допуски, звіряючись з пам'ятками під люком паливного лючка. А там, як правило, написано - MIN 92 або MIN 95. Що це означає?

Що лити паливо з більш низьким октановим числом допускається, але зовсім не рекомендується. Звичайно, електроніка компенсує зниження октанового числа, зробить запалювання більш пізнім, і навантаження на двигун мінімізується. Однак одночасно знизиться і віддача мотора. Звідси - логічний висновок. Хочете, щоб ваше авто додало в динаміці, просто лийте в нього найбільш високооктановий варіант з максимально допустимих.

У разі дозволених АІ-92 і АІ-95 віддайте перевагу АІ-95, а, вибираючи між АІ-95 і АІ-98, зупиніться на останньому варіанті. В цьому випадку електроніка відразу визначить, що надходить «висококалорійне» харчування, змінить кут випередження запалювання і роботу фаз газорозподілу, і віддача мотора помітно зросте.

Замініть витратні матеріали

Якщо «движок» з «пробігом» понад 60 тис. км перестав тягнути, має сенс викриття черзі всі свічки запалювання і зробити їх огляд. При виявленні нагару на електродах расходник необхідно очистити, як варіант - за допомогою щітки з металевим ворсом. Але ще краще свічки просто замінити.

Красти потужність може також забитий паливний фільтр. У цьому випадку тиск палива падає нижче розрахункового, і ЕБУ дає команду на більш тривалий відкриття форсунок, щоб привести подачу палива в норму. Так створюється повітряний бар'єр, що перешкоджає швидкому доступу необхідної кількості кисню в камеру згоряння і, відповідно, провокується паливний апетит.

Нарешті, досить часто перевитрата «горючки» провокує несправний датчик масової витрати повітря (ДМРВ). Оскільки датчик бреше щодо того, скільки повітря всмоктують циліндри, контролер на основі цієї інформації некоректно управляє паливоподачей. Причому некоректну роботу ДМРВ нерідко провокує саме забився повітряний фільтр. При сильному забрудненні останнього забруднюються також і платинові спіралі ДМРВ.

Правильне масло

Не секрет, що чим менш в'язке масло залито в силовий агрегат, тим менше буде тертя деталей двигуна, відповідно в граничних режимах при роботі на невязке маслі віддача мотора може підвищуватися.

Інша справа, що масло з підвищеною плинністю прописано не всім моторам. Відомо також, що найкращі характеристики силовий агрегат видасть на сучасних синтетичних лубриканти, які, якщо ви задумалися про підвищення потужності, слід віддати перевагу таке масло напівсинтетиці і тим більше мінералці.

Доопрацювати систему випуску

Як відомо, стрітрейсери і просто любителі спортивної їзди піддають двигуни своїх машин чіп-тюнінгу (зміна програми управління двигуном), видаляють з автомобіля каталітичний нейтралізатор і ставлять глушник типу "прямоток" замість штатної системи випуску.

Перші два заходи експерти не рекомендують з огляду на те, що чіп-тюнінг негативно вплине на ресурс мотора, а вирізання нейтралізатора з системи випуску по суті незаконно, оскільки після вихлоп робиться в такому випадку набагато брудніше. А ось установка нестандартного глушника в рамках комплексу заходів з нарощування віддачі мотора може мати місце.

Наприклад, після установки прямоточного глушника покращиться всмоктування в циліндри паливо-повітряної суміші і знизиться опір у вихлопній системі. Відповідно, це безпосередньо вплине на збільшення потужності двигуна в комплексі з іншими заходами.