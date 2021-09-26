У центрі Києва проходить мітинг на захист екології

На Михайлівській площі у центрі Києва стартував Кліматичний марш 2021, організований ГО "Екодія", повідомляє Громадське радіо.

Кількасот людей, які прийшли на акцію, мають на меті нагадати владі про найбільший виклик людства — зміни клімату та природні катаклізми, пов’язані з ними.

Уже традиційно на акції люди приходять із вигадливий плакатами.

Цього разу йдеться про екологію, тож нині можна побачити написи: "Ірпеню — кліматичну стратегію, а не забудову", "Планета не парник для вирощування прибутків", "Переходь на зелене", "Найперше — планета Земля", "Тікати не буде куди".