Пляшечки для годування небезпечні для дітей: дослідження

Медики вважають, що мікропластік потрапляє в кишечник дітей при нагріванні пляшечок для годування, а також від синтетичних килимових покриттів, повідомляє N+1.

Американські медики з Університету Нью-Йорка виявили в калі однорічних дітей в 13 разів більше мікропластіка, ніж у фекаліях дорослих. Дослідження було опубліковане у Environmental Science & Technology Letters.

У дослідженні взяли участь десять дорослих, шість однорічних дітей і три новонароджених. Вчені виявили вміст поліетилентерефталату і полікарбонату в зразках їх стільця.

У калі дітей зміст ПЕТ виявилося в 13 разів більше, ніж в калі дорослих: середня концентрація ПЕТ в калі дітей дорівнювала 36 тисячам нанограмм на грам фекалій, а в калі дорослих - 2,6 тисячі нанограмм на грам фекалій.

Різниця в змісті полікарбонату була не такою значною. Мікропластік знайшли і в зразках мекония новонароджених, але в концентраціях менше порога кількісного визначення.

Виходячи зі знайдених значень, вчені розрахували, що в день діти заковтують 83 тисячі нанограмм ПЕТ на кілограм маси, а дорослі - 5,8 тисячі нанограмм ПЕТ на кілограм маси.

Медики вважають, що мікропластік потрапляє в кишечник дітей при нагріванні пляшечок для годування, а також від синтетичних килимових покриттів. Автори додають, що заковтування мікропластіка може бути небезпечно, так як дрібні частинки здатні проникати в кровотік і викликати запалення тканин і клітинну смерть.

Частинками пластика менше п'яти міліметрів в діаметрі (мікропластік) утворюються при руйнуванні більших його фрагментів, наприклад при нагріванні. Крім цього, в складі деяких косметичних засобів пластик міститься вже в формі мікрочастинок. Люди ковтають такі частинки, не помічаючи, через дуже маленьких розмірів.