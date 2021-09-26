Співачку Руслану висміяли в мережі за недбалий вигляд

Українська співачка Наталя Могилевська показала у своєму інста-блозі фото з колегою Русланою. При цьому шанувальники більше звернули уваги саме на переможницю Євробачення, повідомляє УНИАН.

"Драйвова і неповторна Руслана! Досі пам'ятаю як вона підірвала Євробачення і підкорила всіх своєю енергією" , - підписала кадр Могилевська.

На знімку Руслана позувала в шкіряному топі і міні-спідниці з заклепками. Фанати пильно розглянули її фігуру і оцінили зовнішній вигляд в цілому.

"Господи, Руслана - це повний зашквар. Після Майдану її взагалі не сприймаю", "Що з животом?", "О, жах", "За 20 з гаком років "творчої" діяльності крім "гей, гей" нічого немає", "Руслана вічно напівгола як Мауглі", "Що у Руслани з манікюром?" ,- пишуть фани.

Руслану розкритикували в мережі / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Хто така Руслана Лижичко

Руслана - українська співачка, автор-виконавець і продюсер. Переможниця конкурсу пісні Євробачення в 2004 році, за що в тому ж році отримала звання Народної артистки України. Спільно з чоловіком Олександром Ксенофонтовим володіє рекламно-продюсерським агентством "Luxen Studio". Почесний громадянин Львова.

У 1998 році вийшов дебютний альбом "Дзвінкий вітер", який отримав хороші оцінки критиків. Пісня "Світанок" отримала приз "Золота Жар-птиця 98" у номінації "Найкраща пісня року".