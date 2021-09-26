У Путіна заперечують обмеження поставок газу в Європу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Газпром" нібито не обмежував поставки газу в Європу і "повністю дотримується взятих на себе зобов'язань", повідомляє Дзеркало тижня.

"Газпром" повністю дотримується взятих на себе зобов'язань, що стосуються поставок газу в Європу, і готовий експортувати ще більше. (...) Більш того, він ("Газпром" - ред.) зараз вже все додаткові заявки вибрав" , - стверджує Пєсков інтерв'ю російським ЗМІ.

За словами спікера Путіна, "Газпром" зацікавлений в нових контрактах. Вимоги США збільшити прокачку газу через українську ГТС Пєсков назвав "пропагандою зі знаком мінус".