Три важливих продукти, які потрібно їсти щодня

Безумовно для того, щоб не мати проблем зі здоров'ям й не відчувати авітаміноз, особливо зараз – в осінній період, потрібно обов'язково збалансовано харчуватися та звичайно ж, займатися спортом, повідомляє Обозреватель.

Фахівці рекомендують вживати якомога більше сезонних овочів – гарбуз, буряк, морква, а також ягоди, горіхи в яких зараз найбільше вітамінів, але не варто забувати й про рибу, м'ясних та молочних продуктах, крупах без яких харчування не може бути збалансованим.

Дієтологиня Катерина Толстікова поділилася в Instagram﻿ дуже корисним постом в якому назвала 3 продукти, які необхідні організму абсолютно кожного дня.

1. Волоський горіх

Волоські горіхи. Джерело: pixabay.com

Він містить кальцій, калій, магній, залізо, фосфор та інші мінерали, а також багатий клітковиною, вітамінами A, B, C, D і E. А також його потрібно зовсім небагато з'їсти для того, щоб отримати необхідну кількість корисних вітамінів та мікроелементів.

2. Гречана крупа

Гречана каша. Джерело: pixabay.com

"Вона відмінно збалансована щодо вітамінів та мікроелементів, містить також білок, швидко готується й поєднується з багатьма продуктами" , – зазначила дієтологиня.

Варто відзначити, що гречка не викликає нездорових стрибків рівня цукру в крові й не містить глютен, тому підходить для людей з непереносимістю глютену. Також вона багата антиоксидантами й мінералами та містить велику кількість клітковини.

3. Білкові продукти

Їх варто розділити на тваринного й рослинного походження.

Якщо ви наприклад, вегетаріанець потрібно, щоб у вашому раціоні були боби. А якщо їсте яйця, то еталоном білка безперечно вважають яйця. Їх можна приготувати дуже смачно у вигляді яєчні, омлету та просто зварити, додати в салат, зробити сендвіч.