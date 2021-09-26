Три важливих продукти, які потрібно їсти щодня
Безумовно для того, щоб не мати проблем зі здоров'ям й не відчувати авітаміноз, особливо зараз – в осінній період, потрібно обов'язково збалансовано харчуватися та звичайно ж, займатися спортом, повідомляє Обозреватель.
Фахівці рекомендують вживати якомога більше сезонних овочів – гарбуз, буряк, морква, а також ягоди, горіхи в яких зараз найбільше вітамінів, але не варто забувати й про рибу, м'ясних та молочних продуктах, крупах без яких харчування не може бути збалансованим.
Дієтологиня Катерина Толстікова поділилася в Instagram дуже корисним постом в якому назвала 3 продукти, які необхідні організму абсолютно кожного дня.
1. Волоський горіх
Він містить кальцій, калій, магній, залізо, фосфор та інші мінерали, а також багатий клітковиною, вітамінами A, B, C, D і E. А також його потрібно зовсім небагато з'їсти для того, щоб отримати необхідну кількість корисних вітамінів та мікроелементів.
2. Гречана крупа
"Вона відмінно збалансована щодо вітамінів та мікроелементів, містить також білок, швидко готується й поєднується з багатьма продуктами", – зазначила дієтологиня.
Варто відзначити, що гречка не викликає нездорових стрибків рівня цукру в крові й не містить глютен, тому підходить для людей з непереносимістю глютену. Також вона багата антиоксидантами й мінералами та містить велику кількість клітковини.
3. Білкові продукти
Їх варто розділити на тваринного й рослинного походження.
Якщо ви наприклад, вегетаріанець потрібно, щоб у вашому раціоні були боби. А якщо їсте яйця, то еталоном білка безперечно вважають яйця. Їх можна приготувати дуже смачно у вигляді яєчні, омлету та просто зварити, додати в салат, зробити сендвіч.