У Кабміні озвучили причини мізерних пенсій: буде гірше

Світовий демографічний тренд і катастрофічний рівень тіньової зайнятості в Україні є причинами мізерних пенсій в Україні. При цьому перший фактор в майбутньому тільки погіршуватиметься у зв'язку зі зниженням рівня народжуваності та збільшенням тривалості життя людей похилого віку, повідомляє Обозреватель.

Тому сьогоднішнім 40-річним громадянам і тим, кому ще немає 40, варто задуматися про те, що діюча солідарна система пенсійного забезпечення повинна бути доповнена накопичувальної. В іншому випадку їм не варто розраховувати на державну пенсію в майбутньому. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко﻿ на круглому столі "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" в Інституті Горшеніна, який транслювався на You Tube-каналі LBTV﻿.

"Основна причина – демографічний тренд. Він не є чимось унікальним в Україні, це світовий тренд – коли народжуваність зменшується, а тривалість життя літніх людей на пенсії збільшується" , - пояснив Марченко.

За даними міністерства, на сьогоднішній день в Україні налічується 11 млн пенсіонерів, а на працююче населення, яке сплачує ЄСВ, доводиться всього лише 9,7 млн. Така ситуація говорить про те, що для фінансування пенсій не вистачає ресурсу, який формується виключно за рахунок сплати ЄСВ нинішніми працівниками.

Міністр упевнений, в майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися.

"За прогнозом Світового банку для всіх економік світу, незабезпеченість пенсійних систем до 2050 року буде становитиме 400 трлн дол. Це означає, що діючі пенсійні системи не забезпечені достатнім ресурсом" , - констатував Марченко.

Друга причина, за якою державні пенсії в Україні опинилися під загрозою, - це катастрофічний рівень тіньової зайнятості в країні. За підрахунками міністерства, близько 10 млн українців працюють нелегально.

"Зараз в Україні налічується 29 млн осіб у віці від 15 до 7 років, з яких тільки 14 млн отримують хоч якісь доходи (як активні, так і пасивні). Якщо прибрати звідси близько 3 млн" заробітчан "і ще 2 млн безробітних , то залишається ще 10 млн економічно активних українців, які залишилися "поза обліком", тобто не проходять по базах обліку податкових органів і, відповідно, офіційно не платять податки " , - повідомив Марченко.

Вихід з ситуації, що склалася міністр бачить у запровадженні в Україні обов'язкових пенсійних накопичень і посилення боротьби з нелегальною зайнятістю.

"Якщо вивести з тіні значну частину доходів, то не було б таких перекосів у фінансуванні Пенсійного фонду і не була б така мізерна пенсія" , - резюмував чиновник.

Також повідомлялося, що мінімальну пенсію деяким українцям підвищили до 6000 грн. Таке рішення Кабмін прийняв на початку вересня.