Що таке вибіг автомобіля і про що він може розповісти

Рух накатом - це дуже хороший спосіб діагностики свого автомобіля. Про що може розповісти вибіг, повідомляє Твоя машина.

Вибіг автомобіля - це рух його по інерції з моменту відключення двигуна до повної зупинки автомобіля. Щоб виміряти вибіг, потрібна рівна порожня дорога. Краще проводити тест в суху погоду. Спочатку машину потрібно розігнати до 50 км/год, потім прибрати ногу з педалі. Якщо коробка передач механічна, то потрібно включити нейтраль. У випадку з АКПП робити нічого не потрібно.

Також на вибіг впливає вітер, тому якщо дорога не захищена деревами або будівлями, то заміряти рух автомобіля слід в обох напрямках колії. Бюджетні легковика проїжджають зазвичай близько 450 метрів, дорогі іномарки - до 700 метрів. Якщо є відхилення від норми, слід перевірити стан автомобіля.

Так, вибіг може зменшитися через напівспущених шин. Мале тиск в шинах прискорює їх знос і зменшує керованість, а також збільшує витрату палива. Тому при зниженні вибігання варто насамперед перевірити колеса.

Також на вибіг можуть вплинути настройки сходу-розвалу. Правильний кут сходження забезпечує стійкість при русі машини на високій швидкості, а неправильний змушує колесо гальмувати. Крім вибігання вказати на це може знос протектора: якщо стерта зовнішня сторона покришки, то розвал колеса неточний. Збитися налаштування можуть через погані дороги або помилок в автосервісі.

Третій фактор - це несправність гальмівних механізмів. При ослабленні однієї з колодок погіршується робота гальмівного барабана. Також при поломці гальм автомобіль може відводити в бік.

Підшипники теж впливають на величину вибігу. Вказати на проблеми може гудіння під час їзди, що відбувається через збільшеного тертя в ступиці колеса. При цьому гул знижується при уповільненні машини. Якщо підшипник вчасно не замінити, може постраждати вся маточина. Гудіти можуть і підшипники в коробці передач, від їх несправності виростає навантаження на трансмісію.

Вибіг може зменшитися через кривизни кузова. Найчастіше геометрія спотворюється після аварії з сильним зіткненням. Від удару реперні точки силового каркаса зсуваються, через що порушується розташування вузлів підвіски. Таку поломку вже не виправити, а автомобіль стає небезпечним.