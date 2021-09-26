Хемілтон здобув соту перемогу в кар'єрі і увійшов в історію

У Сочі відбувся черговий етап Формули-1. Перемогу на Гран-прі Росії здобув пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон, повідомляє УНИАН.

Британець стартував у гонці четвертим, але зумів вирвати перемогу майже на фініші.

У боротьбі за перемогу Хемілтон випередив Ландо Норріса - пілот "Макларена" вирішив ризикнути й не заїжджати в бокси, проте за два кола до фінішу гума не витримала на мокрій від дощу трасі.

Норріс у підсумку опинився поза трійкою призерів. Другим фінішував Макс Ферстаппен на" Ред Булл", а третім - Карлос Сайнс на "Феррарі".

Для Хемілтона це п'ята перемога в сезоні та сота в кар'єрі в Ф-1. Він став першим в історії, хто здобув сто перемог.

Гран-прі Росії. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 53 кола

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +53,271

3. Карлос Сайнс ("Феррарі") +1.02,475

4. Даніель Ріккардо ("Макларен") +1.05, 607

5. Валттері Боттас ("Мерседес") +1.07, 533

6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +1.21, 321

7. Ландо Норріс ("Макларен") +1.27,224

8. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") +1.28, 955

9. Серхіо Перес ("Ред Булл") +1.30, 076

10. Джордж Расселл ("Вільямс") +1.40, 551

Формула-1: результати сезону