ПриватБанк рекомендує прив'язати номер телефону до паспорту

Прив'язаний до паспорту номер телефону допоможе убезпечити кошти від заволодіння шахраями, повідомляє UBR.

Про це попередили в державному ПриватБанку.

У фінустанові вказали, що номер телефону громадян є фінансовим номером. Зокрема, банк використовує його для ідентифікації.

"Шахраї можуть підробити SIM-карту і відібрати номер ... Прив'яжіть номер телефону до паспорту, і ваші кошти будуть в безпеці", - вказали в держбанку .

Для того щоб захистити номер, потрібно звернутися до мобільного оператора і прив'язати паспорт до SIM-картки.

"Телефон, підв'язаний до паспорту, не так легко відібрати! А з ним і гроші", - підкреслили в фінустанові .

Нагадаємо, в серпні співробітники Нацполіціі викрили жительку Дніпропетровської області, яка незаконно оформляла онлайн-кредити на інших громадян. Від дій зловмисниці постраждали близько 40 осіб, а сума збитку перевищила 300 тис. грн. За допомогою комплексної соціальної інженерії вона отримувала доступ до фінансового мобільному номеру, електронних скриньок та акаунтів в соцмережах.