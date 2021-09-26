ПриватБанк рекомендує прив'язати номер телефону до паспорту
Прив'язаний до паспорту номер телефону допоможе убезпечити кошти від заволодіння шахраями, повідомляє UBR.
Про це попередили в державному ПриватБанку.
У фінустанові вказали, що номер телефону громадян є фінансовим номером. Зокрема, банк використовує його для ідентифікації.
"Шахраї можуть підробити SIM-карту і відібрати номер ... Прив'яжіть номер телефону до паспорту, і ваші кошти будуть в безпеці", - вказали в держбанку.
Для того щоб захистити номер, потрібно звернутися до мобільного оператора і прив'язати паспорт до SIM-картки.
"Телефон, підв'язаний до паспорту, не так легко відібрати! А з ним і гроші", - підкреслили в фінустанові.
Нагадаємо, в серпні співробітники Нацполіціі викрили жительку Дніпропетровської області, яка незаконно оформляла онлайн-кредити на інших громадян. Від дій зловмисниці постраждали близько 40 осіб, а сума збитку перевищила 300 тис. грн. За допомогою комплексної соціальної інженерії вона отримувала доступ до фінансового мобільному номеру, електронних скриньок та акаунтів в соцмережах.