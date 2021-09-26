"Шахтар" - "Інтер": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

28 вересня донецький "Шахтар" проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - "гірники" в Києві прийматимуть італійський "Інтер", повідомляє УНИАН.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Інтер.

Букмекери вважають "Шахтар" аутсайдером Цього матчу.

Так, на перемогу "гірників" дається коефіцієнт 5,50, тоді як на успіх "Інтера" - 1,61. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 4,30.

Букмекери майже не сумніваються в тому, що "Інтер" зможе відвезти очки з України - коефіцієнт на це дорівнює 1,17. На те, що "Шахтар" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 2,41.

Шахтар - Інтер: перед матчем