Вчителі щеплені: в Одесі відкриваються школи

На вихідних школам міста вдалося подолати позначку в 80% вакцинованого персоналу, тому вони можуть працювати в жовтій зоні карантину, повідомляє Кореспондент.

На вихідних усі школи Одеси подолали 80% позначку вакцинації персоналу і тепер зможуть продовжити роботу в штатному режимі з понеділка. Про це пише Думська в неділю, 26 вересня.

Всі школи Одеси можуть продовжувати працювати, не йдучи на дистанційне навчання, заявила директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч.

Зокрема, на момент введення жовтої епідемічної зони 23 вересня по параметру вакцинації працівників не були готові дев'ять міських шкіл: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 і Європейський ліцей. Однак 23 і 24 числа вони працювали очно, так як все нещеплені працівники зробили ПЛР-тести.

"На вихідних же вони поліпшили статистику по щеплень і перетнули 80% -й бар'єр вакцинації, необхідний для продовження роботи", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Україні повністю зробили щеплення 12% населення. Протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1880 пунктів щеплення і 373 центру вакцинації.

У той же час на даний момент Україна на другому місці за смертями в Європі. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях.