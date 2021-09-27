Польща збільшила кількість вакансій

У Польщі за підсумками II кварталу 2021 року кількість вільних вакансій зросла до 142,8 тис. Це майже на 30% більше, ніж було в I кварталі, і на 75,4% більше показників минулого року, повідомляє UBR.

Про це свідчить інформація на сайті статистичного відомства Польщі. Відзначається, що за квітень-червень в країні було створено 35 тис. нових робочих місць (+78% за рік). При цьому було ліквідовано на 37,5% менше місць, ніж в у другому II 2020 року.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів, що в Польщі попит на працівників з України значно збільшиться. Оскільки ця країна є найбільшим ринком для наших трудових мігрантів.

У той же час експерт прогнозує ризики з видачею віз для роботи за кордоном.

"Уже більше трьох місяців тривають розгляди навколо тендеру з вибору візового оператора. Наскільки я знаю, контракт чинного візового центру закінчується в жовтні. Куди українці будуть нести документи - незрозуміло", - додав експерт.

На його думку, зараз попит на робітників зростає в усьому світі, тому українці можуть шукати варіанти працевлаштування і в інших країнах. Близько 69% великих компаній в 43 країнах стикаються з труднощами при закритті вакансій у 2021 році.