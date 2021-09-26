Таліби хочуть відновити міжнародне авіасполучення

Уряд Талібану закликав відновити міжнародне авіасполучення з Афганістаном. Авіакомпаніям пообіцяли повноцінну співпрацю, повідомляє РБК-Украина.

Представник МЗС Абдул Кахар Балх заявив, що через припинення міжнародних рейсів багато афганців не можуть повернутися в країну або відлетіти з діловими або освітніми цілями.

"Оскільки проблеми в Міжнародному аеропорту Кабула вирішені, і аеропорт повністю готовий до виконання внутрішніх і міжнародних рейсів, Ісламський Емірат Афганістану запевняє всі авіакомпанії, що буде повноцінно співпрацювати з ними" , - заявив він.

Таліби оприлюднили заяву на тлі активізації зусиль по відкриттю країни і отримання міжнародного визнання після захоплення влади в Афганістані у серпні.

Наразі комерційне авіасполучення з Афганістаном ще не відновлене. Аеропорт в Кабулі раніше закрили через хаотичну евакуацію десятків тисяч іноземців і афганців, захотіли покинути країну після приходу талібів до влади.

Аеропорт, який отримав пошкодження під час евакуації, був знову відкритий за допомогою технічних фахівців з Катару і Туреччини.

Хоча деякі авіакомпанії, включаючи Міжнародні лінії Пакистану, частково відновлювали польоти в Афганістан, ціни на авіаквитки були в рази вище звичайних.

Раніше повідомлялося, що афганська авіакомпанія Ariana Afghan Airlines відновлює виконання внутрішніх рейсів.